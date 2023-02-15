天成文旅—繪日之丘攜手嘉義佐登妮絲城堡生技園區，於即日起2至12月29日止推出「同遊繪日城堡行」住宿專案，平日優惠價精緻客房3,000起、親子三人房4,000起、溫馨家庭房5,000起，提供早餐外，每房更加贈享佐登妮絲城堡生技園區門票兩張。

線上旅行社易遊網評選第五屆「台灣最美飯店」中，榮獲最美親子飯店的天成文旅-繪日之丘，白色幾何堆疊的外觀，宛如美術館的優雅外型，並提供豐富的親子遊樂空間以及致力於親子友善服務，多元的房型選擇，從家庭客搶手的獨立車庫房、限量繽紛溜滑梯房到友善溫馨的寵物房，都備受旅客的喜愛。此次攜手嘉義最新景點嘉義佐登妮絲生技園區，讓旅人不用出國也能一秒步入夢幻歐式莊園，最美親子飯店聯袂以美為主題的觀光工廠，無論為親子、家族或三五好友，輕鬆感受臺灣的多元觀光魅力。

天成文旅-繪日之丘「同遊繪日城堡行」住宿專案，含依房型人數含翌日早餐，每房加贈佐登妮絲城堡生技園區門票兩張，如需加購每張優惠價290元。旅客除可享受繪日珈啡提供的在地風味早餐，更可在下午辦理入住時於大廳免費享用阿里山高山茶與嘉義道地茶點，並免費使用星空童樂室，包含多達50種以上的自助式古早味零食與手足球檯、飛鏢機、SWITCH遊戲機…等，另有小朋友愛的兒童超跑俱樂部及嘟比碰碰車等設施，享受在繪日最難忘的童趣時刻。