汪小菲和女友張穎穎過年前一度傳出分手，但春節期間網友發現兩人疑似復合，見此，台灣狗仔葛斯齊上月28日、大年初七開工，曬出新一波汪小菲吻妹照片，並喊話要張穎穎想清楚，17天過去，汪小菲悶不吭聲，近日默默剃了平頭，昨(14日)西洋情人節還跟男性好友一起過，他看似瘦到脫相，整張臉塌陷不少，讓人驚訝。

張穎穎日前大動作宣布和汪小菲分手，又直指張蘭玩兩面手法，檯面上痛罵她，私下卻請她好好照顧汪小菲，並揚言有對話紀錄可以佐證，引來張蘭不滿。而網友則發現汪小菲跑到安徽合肥，疑似正在挽回張穎穎，不久張穎穎曬出慶生照片，暗示復合成功，並寫下：「哪有那麼複雜，能讓你每天開開心心笑的就是對的人」。

上月底，葛斯齊宣布開工，並拋出新一波汪小菲跟其他女生親密照片，虧汪小菲：「他媽媽小時候沒教好他禮貌與尊重異性，難怪要這麼努力的賺錢！」，並對張穎穎表示：「這些照片都是妳『任期內』所發生的事啊！快醒醒吧！不是都說摩羯座女生最理性、聰明、識大體嗎」。

汪小菲（左）情人節跟男性朋友一起過。（圖／翻攝自林瀚_Linhan微博）

對於新一波緋聞，汪小菲至今沒正面回應，近日卻換髮型剪了平頭，昨情人節他現身人文藝術家林瀚的微博，對方寫下：「兩隻螃蟹」，指兩人都是巨蟹座，而汪小菲笑得相當開心，一手攬住林瀚肩膀，臉瘦到脫相，引來網友問：「難道汪小菲和張穎穎分手了？」、「汪小菲好像被吸乾了一樣」、「汪小菲嗎？怎麼瘦成這樣了」、「汪小菲怎麼老了很多，被前妻和現任折磨的不輕啊」。