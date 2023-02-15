中美因氣球事件爭吵不休之際，中共中央外事委員會辦公室主任王毅本月將訪問法國、義大利和匈牙利，並出席慕尼黑安全會議。有德國媒體評論認為，在對華政策方面，歐洲應走自己的路，且同中國直接開展對話。

德國之聲引述德國《經濟週刊》題為「在對華政策方面，歐洲應走自己的路」的評論指出，王毅的行程表上包括莫斯科，這一點令歐洲人有些苦澀。不過總體而言，中美關係陷入冰點之際，王毅來歐尋求對話，終究是件好事。

文章表示，同中國直接開展對話，給了歐洲人捍衛自身利益的機會，而不是跟從美國人系統性脫鉤的對華路線。而與此同時，歐洲人也應放棄天真幼稚的想法。前不久，德國批准了中興的5G設備，而引起廣泛爭議的華為則還在審批之中。

評論稱，對於潛在的安全風險，當然要進行認真的審核，美國人的種種顧慮並不都是空穴來風。但歐洲人必須要走自己的路。文章也提及，新疆政府主席已經取消其歐洲之旅，這足以說明，歐洲人施加壓力還是能夠產生效果的。

而針對近日一連串的氣球與「不明飛行物」事件，《法蘭克福匯報》則評論稱，華盛頓和渥太華確實是有擔心的理由，才下達擊落命令的，哪怕這種擔心只是侷限於民用航空領域。

文章指出，如果美加政府已經知道這些飛行物來自何方以及飛來的目的又是什麼，那麼他們事後的緘默態度就更值得關注了。這種緘默態度也許能夠說明，週末擊落的飛行物並非中國「間諜故事」的延續，因為在這種問題上，美國更傾向於公眾輿論的介入，他們會利用這場危機，「讓世人看清中國的膽大妄為」。更有可能的則是，五角大樓也許確實迄今無法驗明這些飛行物的身份。