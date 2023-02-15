為培養古蹟與傳統建築修復之專業人才，金門縣政府特別辦理「2022年度金門傳統匠師推廣教育班」，日前結訓典禮由副縣長李文良為學員頒發證書，李文良表示，推廣教育班目的為注入金門傳統建築修復的年輕新血，同時進行基礎班及進階班課程，共計基礎班18名學員及進階班15名學員完成培訓，期待在不久的將來，能為金門傳統建築修復領域提高修復量能。

李文良說，走在路上都能看到的閩南傳統建築，遍佈在整個金門島上，是金門文化的結晶，縣府自2001年起陸續投入新臺幣10億2千萬餘元，鼓勵民眾針對傳統建築物進行修復，並且已經修復完成721棟傳統建築，不只在文化層面保存傳統風貌，也為金門增添豐富的觀光資源。

縣府指出，隨著近年傳統匠師逐漸老化凋零，傳統建築修復產業面臨到修復能量不足及傳承斷層之問題，縣府自2018年開始委託國立金門高級農工職業學校辦理「金門傳統匠師推廣教育班」培訓，3年來合計通過考核41名，並進入傳統建築、古蹟及歷史建築的修復營造廠商任職，其中有3名學員更是進一步取得文化部傳統匠師資格。

李文良也代表縣長陳福海感謝各位匠師，願意無私的把技藝及經驗傳承給學員，藉由課程解說及實務操作讓學員對傳統建築修復的概念有更全面的掌握，也希望學員們能融合各專業講師、匠師的經驗，提升修復技能，成為金門傳統建築修復的生力軍。

李文良也提到，將請承辦單位把匠師指導學員及傳統建築修復的過程以數位化方式記錄起來，這些記錄將成為未來相當重要的資源，希望可以減少傳統建築修復產業所面臨傳承斷層的問題。

此外，文化局目前也正籌備設置金門地區「傳匠工坊」，銜接既有的傳統匠師培訓，進一步取得文化部傳統匠師資格，讓大家可以一起為守護金門傳統建築努力!