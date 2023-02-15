路邊電桿被撞斷裂。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

這起事故釀觀音區672戶停電，台電搶修中，預計下午3時全數復電。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市一名55歲張姓男子今日上午6時許，駕駛營業貨櫃曳引車行經觀音區玉林路一段時，未注意車輛高度，不慎拉扯到電線，導致路旁電線桿斷裂倒塌，現場無人受傷，張男酒測值為0，警方通知台電人員到場搶修。

台電表示，觀音區玉林路一段769號旁電桿遭車輛撞損，造成觀音區中平路、中興路、玉林路一至二段、信義路、甘泉街、白玉里、富林里、廣興里、樹林里、觀音里一帶共672戶停電。

台電獲報後立即派員前往搶修，目前已陸續復電667戶，尚有5戶停電中，預計下午3時前復電。