路透社報導，目前不清楚與會50國是否會同意支持由荷蘭和共同主辦國韓國起草、即便薄弱的原則聲明。會議召開之際，人們對AI的興趣正因2個月前OpenAI公司推出ChatGPT而達到歷史高點。

這場峰會將於15日至16日舉行，由於俄烏戰爭關係，主辦單位並未邀請俄羅斯。

荷蘭外交部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）在峰會召開前告訴外國媒體：「什麼是在軍隊中負責任地使用AI，我們正邁向釐清與致力這麼做的第一步。」

這場峰會可能也朝著有朝一日制定AI國際武器條約邁出一步，儘管那被認為遙不可及。

處於領先的國家一直不太願意對其使用制定任何限制，因為擔心這樣可能會讓他們立於不利地位。

包括專家和學者在內約2000人參加了與峰會同時舉行的會議，討論主題包括殺手無人機和殺戮機器人。

美國國防部將在16日的演講中，討論認為有國際合作潛力的領域。

中國駐荷蘭大使館發言人提及一份立場文件，其中中國強調需要避免AI的「戰略誤判」，並確保它不會意外升級衝突。

1983年「特定傳統武器公約」（CCW）簽署國自2014年以來，一直在討論對致命自主武器系統的可能限制。

胡克斯特拉表示，這場峰會不會取代那些辯論，但會關注軍事AI的其他面向。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120215