士電2022年合併營收高達307.45億元，連續第二年創史上新高，年成長11.05％；今年1月合併營收31.58億元，年增6.74％。

士電表示，士電去年下半年接很多重電、綠能及台電強韌電網計畫訂單，今年第一季持續出貨，第一季營運樂觀，第二季持平，目前自動化、工具機，以及大陸子公司及合資公司受大陸防疫封控影響，表現不佳。

士電表示，台灣1月出口衰退，預計第二季才會慢慢恢復。大陸解除防疫封控後，預期下半年景氣會復甦，士電與日本合資大陸公司，下半年營運回升，其他事業群下半年營運也會回溫。整體來看，上半年營運審慎樂觀，下半年有機會更好，目前有信心2023年營運會成長。

起而行兼充壩董事長簡金品表示，起而行是台灣唯一提供二輪、四輪及八輪充電樁等完整產品線的設備商，電動汽車充電樁布局美國及日本市場，電動機車充電樁銷往東南亞及日本，電動八輪充電樁主攻台灣的電動巴士國家隊，目前電動巴士國家隊也將電動巴士外銷。起而行在台灣電動機車充電樁市占率高達90％，電動汽車充電樁市佔率50％，包括裕隆電能充電站、新光三越及遠東等百貨公司建置電動車充電樁，也都是採用起而行開發的電動車充電樁。

簡金品指出，起而行電動汽車充電樁外銷日本外，今年獲美國1家能源商為期三年，345KW超級充電樁訂單，3年總計出貨9千支，金額超過新台20億元訂單，充電樁由士電負責生產，今年出貨1千支。起而行去年因缺料，營收2億多元，今年第一季訂單接近去年度水準，今年可獲利，規劃2025年IPO，充壩未來也會有IPO計畫。