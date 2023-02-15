宣布參選台北市大安區立委的國民黨台北市議員鍾沛君，日前臉書一則貼文引起網友議論，被認為是在酸初選對手羅智強，不過她解釋這幾點承諾只是濃縮地方心聲，並透露兩人先前話家常時的氣氛相當良好，完全沒有外界猜測的劍拔弩張。

鍾沛君今（15）日在廣播節目《POP撞新聞》接受專訪，談到投入立委選舉的原因，她直言同選區立委林奕華轉換跑道擔任台北市副市長後，有不認識的選民直接打到議會辦公室，希望她出來挑戰，「我坦白說，任何選舉沒有民間支持，不敢做這樣決定的」。

而日前鍾沛君在臉書公布對選民的4點保證，稱如果當選立委，2028年、2032年不參選總統，2026年、2030年不參選台北市長，也不會全國行腳等，被認為是在酸羅智強，她則表示這幾點承諾沒有人身攻擊與謾罵，只是她將地方心聲濃縮後的總結，「我提出問題，強哥完全可以正面回答」。

「選舉本就有議題上的攻防！」鍾沛君指出，初選也是選舉，本就會有議題攻防、市場區隔等，支持全國行腳的人可以繼續支持羅智強，支持大安區全區行腳的人，則可以選擇支持她，「我只是點出我應該做，或我做得到的事，其他就給大家公評」。

鍾沛君也提到，在兩人宣布參選大安區立委前，某日下午羅智強前往她的辦公室話家常，兩人針對投入選戰後想做的計畫、過去一起打選戰、選區內的小事及共同記憶等聊了很多，羅當時就稱他投入初選，最擔心的對象是自己，而自己也說不論政治能量或資歷都是後輩，有很多事情可以跟對方學習，完全沒有劍拔弩張，且包括2018議員初選、2018議員選舉及此次初選在內，雙方已是第3度打選戰，因此事後遇到也不會尷尬。