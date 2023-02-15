由許凱和周冬雨主演的新仙俠古裝劇《千古玦塵》，從開播就飽受嘲笑與批評，不是嫌棄周冬雨的長相撐不起絕世仙女，就是批評許凱身形沒有一般男神仙的骨感，後來製作人出來釐清：「此劇跳脫以往仙俠體系的女主設定，因上古的性格活潑靈動，當時第一想到的演員就是周冬雨，無論是在對角色的認知理解、演繹的層次感與共情感等方面，只有周冬雨才做得到。」

周冬雨是華語影史中最年輕的三金影后，她的演技不做作有靈性，代入感很強，會讓觀眾自然進入劇情中。《千古玦塵》是周冬雨首部仙俠電視劇，不同以往的仙氣十足女主角，她一人分飾兩角，前期是擁有神界最高地位的上古，但神脈未開、頑劣不堪，總是幫倒忙的闖禍精；後期是仙界四大上神之一的後池，心思細膩、勤奮好學，周冬雨完全生動刻畫兩個截然不同的個性。特別在幾場哭戲中，沒有撕心裂肺地大哭，而是給人一種漸進式的傷感，總能觸達到觀眾的淚點。

許凱和周冬雨各種肢體接觸令觀眾臉紅心跳。（圖／龍華電視提供）

因《延禧攻略》深情的富察傅恆爆紅的許凱，是新一代的「古裝男神」，後續經過多部戲劇的洗禮，他在《千古玦塵》中的演技也越來越成熟，這次他一人分飾三角，前期是溫潤如玉、沉穩內斂的白玦；後期因為仙魔大戰，將靈識一分為二，一個是沉默寡言、默默守護的柏玄，另一個是熱情耿直，遇到後池就開始黏踢踢追妻之路的清穆，許凱將這三個角色個性，不論在肢體還是在微表情，表現得恰到好處。而許凱劇中身形比之前看起來臃腫，是因為當時他是負傷拍戲，穿戴護腰，以至於看起來較為厚實。

劇中白玦（許凱 飾）在神界中，是修為最高的真神，因為無情無欲，生性清冷孤傲，不喜將情緒表露，被大家叫作「白冰塊」。為了讓靈力低微的上古，盡快繼承混沌主神之位，真神之一的炙陽誆騙白玦當調皮搗蛋上古（周冬雨 飾）的師父，白玦和上古初遇時水火不容，後期曖昧情愫漸升，「師生戀」劇情進展神速，不拖泥帶水，「鼻尖吻」、「壁咚」等親密畫面，各種肢體接觸令觀眾臉紅心跳，觀眾說：「終於還給我一個深情的許凱了」。《千古玦塵》將於2/16起，龍華戲劇台MOD352，週一至週五晚間六點到八點，連播兩集，全台首播。