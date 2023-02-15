上市觀光類股指數早盤最高勁揚3.43％至133.87點，創2018年2月底以來近5年高點。上櫃觀光類股指數早盤最高勁揚2.53％至91.93點，創2015年6月初以來7年8個月高點。截至午盤兩者均維持約1％漲勢。

個股方面，飯店業者寒舍(2739)、旅遊業者雄獅(2731)及燦星旅(2719)、轉型經營飯店的中概股大略-KY(4804)均亮燈漲停。其中，寒舍創2018年5月中以來近4年9個月新高，雄獅創2018年3月底以來逾4年10個月新高。

婚宴業者新天地(8940)早盤放量飆升9.49％至20.2元，創2015年2月初以來8年新高。旅遊業者鳳凰(5706)同步飆漲9.32％至70.4元，為去年9月底以來近7月高點。亞洲藏壽司(2754)續飆7.56％至185元、再創上櫃新高價。

連鎖餐飲集團王品(2727)飆升8.55％至235元，創2015年8月中以來7年半新高，飯店業者亞都麗緻(5703)同步勁揚，午盤亮燈漲停。旅遊電商集團易飛網(2734)飆漲8.77％、五福(2745)飆漲8.18％、連鎖餐飲集團雅茗-KY(2726)勁揚8％，表現同步強勁。