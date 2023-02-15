早在疫情前就已經在規劃的南通新機場傳出新進展。上海市市場監督管理局近日公告表示，上海機場集團與南通城市建設集團將新設合營企業，從事民用機場的投資、建設、運營。雖然沒有明示具體合作投建哪家民用機場，但據第一財經引述多位知情人士，正是等待大陸國家發改委批覆的南通新機場。在此之前，南通新機場就已被業內稱為「上海第三機場」，未來也將承接上海等周邊地區的部分溢出客源。

目前，上海主要有虹橋和浦東兩大機場，南通則有興東機場，後者與上海機場並無股權關係。而在2022年2月江蘇省政府辦公廳印發的《2022－2024年全省交通重點項目前期工作三年滾動推進計畫的通知》中透露，南通新機場計畫2023年11月開工建設。

在近日上海市市場監督管理局公告中則顯示，在合營企業中，上海機場集團占51％持股，南通城建則占49％，意味著未來的南通新機場將由上海機場方面主導。

根據先前資料顯示，規劃中的南通新機場建設兩條遠距離跑道和滿足4000萬人次年旅客輸送量的航站樓。設計年旅客輸送量近期達4000萬人次、遠期達8000萬人次，運行等級4F。機場遠期還會預留兩條跑道和衛星廳。