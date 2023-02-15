7-ELEVEN自1988年成立「把愛找回來」公益募款平台，成立35年至今支持超過上百家公益團體、幫助上千萬人次。（7-ELEVEN提供／林良齊台北傳真）

7-ELEVEN 自1988年成立「把愛找回來」公益募款平台，成立35年至今支持超過上百家公益團體、幫助上千萬人次，去年整體勸募金額成長超過1成，期能與公益夥伴攜手匯聚社會善意，今年勸募能量持續成長，與社會永續共好。

7-ELEVEN把愛找回來公益服務平台搭建社福團體與民眾善意分享橋梁，多元的勸募管道長期被消費者倚賴使用，如近期土耳其震災募款，於1天內主動聯繫社福團體於ibon、OPEN POINT APP上啟動緊急募款專案，並配合衛福部提供最即時的緊急募款管道，今年累計至今，OPEN POINT APP捐款筆數較去年同期成長10倍以上。

7-ELEVEN倡議「地球永續、你我日常」推展綠色營運，如與荒野保護協會合作、結合超商服務與串聯超商數位公益資源，至今推展多項環境友善相關作法吸引超過6萬人次響應，去年也參與荒野保護協會號召舉辦「世界關燈日」活動，超過6300家7-ELEVEN門市響應「關燈一小時」，共減少4.89公噸碳排量，相當於近千坪的森林一年的固碳量。

7-ELEVEN把愛找回來公益服務平台關注高齡照護議題，攜手一粒麥子基金會、天主教中華聖母基金會、弘道老人福利基金會、屏東基督教醫院、畢嘉士基金會等公益團體啟動「好鄰居送餐隊」、「好鄰居健康教室」、「幾點了咖啡館」與「樂齡店」等服務計畫，業界首創行動持續結合超商場域和服務，期望提升消費者對於高齡長輩友善議題的關注與認知，至今已影響近百萬人次。

7-ELEVEN把愛找回來公益服務平台2019年率啟動公益數位轉型，建置數位公益勸募平台，2022年透過數位公益平台，募得善款及物資總價值成長近1倍，其中APP捐款與訂閱制、雙捐點更高達百萬使用人次、使用率更相較去年成長1倍之多。