「巴爺爺」大砍台積電ADR，減持幅度高達86％，罕見「炒短線」嚇倒投資人，惟仍不改「愛蘋果」本色，根據13F報告，波克夏公司去年第四季加碼買進2,080萬股蘋果股票，耗資32億美元，持有部位達9.156億股，於蘋果流通在外股數占比5.8％，且在該公司投組占比也近4成、穩居第一，也帶動台股蘋概家族15日逆勢抗跌。
在蘋概股中，即便龍頭股台積電表現疲軟，惟股王大立光「挺身而出」，股價開低走高、下檔月季線提供強勁支撐，盤中逆勢上揚0.9％，最高價達2,245元，鞏固股王大位；此外，全新、群創、燿華、穩懋、欣興、景碩、國巨、英業達、金像電、台郡等均逆勢上漲。
此外，蘋果也傳出將於4月推出新款15.5吋MacBook Air筆電，在筆電產業今年持續面臨需求逆風下，市場期待有望刺激仍舊低迷的PC市況，市場看好，蘋果新機問世，有望為相關供應鏈營運挹注成長動能。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。