「巴爺爺」大砍台積電ADR，減持幅度高達86％，罕見「炒短線」嚇倒投資人，惟仍不改「愛蘋果」本色，根據13F報告，波克夏公司去年第四季加碼買進2,080萬股蘋果股票，耗資32億美元，持有部位達9.156億股，於蘋果流通在外股數占比5.8％，且在該公司投組占比也近4成、穩居第一，也帶動台股蘋概家族15日逆勢抗跌。

在蘋概股中，即便龍頭股台積電表現疲軟，惟股王大立光「挺身而出」，股價開低走高、下檔月季線提供強勁支撐，盤中逆勢上揚0.9％，最高價達2,245元，鞏固股王大位；此外，全新、群創、燿華、穩懋、欣興、景碩、國巨、英業達、金像電、台郡等均逆勢上漲。

此外，蘋果也傳出將於4月推出新款15.5吋MacBook Air筆電，在筆電產業今年持續面臨需求逆風下，市場期待有望刺激仍舊低迷的PC市況，市場看好，蘋果新機問世，有望為相關供應鏈營運挹注成長動能。