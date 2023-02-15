南韓「性感小野馬」泫雅，於2022年10月透過社群媒體對外宣布與交往7年的歌手男友Dawn分手後，不斷傳出復合消息，但隨後便遭經紀公司否認，但沒想到近日她們又一同現身藝術家好友的展覽，並一同合照，令不少粉絲看了又驚又喜，在網路上掀起熱烈討論。

泫雅日前特別現身好友的展覽會，以行動表示支持，但眼尖網友發現她身旁其中一位男士便是剛宣布分手的前男友Dawn，兩人雖都戴著帽子與口罩，衣著也相當低調，但仍被認出，兩人還同框與好友們合影，加上過去就不斷傳出他們會私下見面，近期又適逢情人節，因此讓外界懷疑兩人是否已經偷偷復合只是不願公開。

消息一出後，雙方都保持沉默，沒有對外多作回應，不過前娛樂記者李鎮浩卻出面爆料，兩人其實早在1月份時就幾乎形影不離，泫雅有工作前往新加坡，Dawn便愛相隨跟到當地陪伴對方，但礙於兩人分分合合太多次讓公司很難對外交代，也呈現出一個無法輕易說出「是的，我們復合了」，因此官方始終保持低調，由當事人自行處理。

事實上，泫雅對外宣布分手消息後，仍會現身男方的貼文留言，就連近日泫雅穿唇環的位置也與Dawn相同，但知名人士透露，兩人目前相處的模式就像很好的朋友「並沒有復合」，但實際關係到底如何，外界仍相當好奇。