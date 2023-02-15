搶攻疫後觀光旅遊商機，香港旅遊發展局啟動「Hello Hong Kong」全球行銷行銷活動，搭上此班列車，雄獅、五福、吉帝、易遊網、東南與可樂等六家旅行社攜手國泰航空推出三天二夜自由行套裝遊程，全力搶攻228與清明連假赴香港度假商機，兩人成行，每人只要9,999元（未稅）起。

港旅局「Hello Hong Kong」全球行銷推廣期間，全香港逾16,000間商店提供不同獎項，其中包括逾100萬份「香港有禮」旅客消費優惠券。訪港旅客憑券可以免費在參與的酒吧、餐廳和酒店享用迎賓飲品，或於交通工具、餐飲、零售、商號及景點兌換獎賞。香港知名藝人郭富城、鄭秀文和陳慧琳，也拍攝一系列充滿動感的短片，向身處世界各地的旅客問好，展示香港標誌性和嶄新的旅遊特色和活力。為此，國內六家旅行社推出自由行套裝搶商機。

五福旅遊的方案可入住尖沙咀海港城的馬可波羅酒店，不論是搭天星小輪、星光大道看夜景，或是購物美食都十分方便。雄獅旅遊主打上環九如坊蘭桂坊精品酒店，並加贈每日早餐、法式三層下午茶、在BreeZe Lounge全天享用小食、茶和咖啡並在Happy Hour暢飲特選葡萄酒。吉帝旅遊主打尖沙咀百樂酒店，並加碼贈送香港全新打卡行程西九龍導賞遊或西貢藝術小島鹽田梓一日遊。易遊網則提供九龍酒店以及多家酒店任選方案，還能再抽國泰航空香港機票5,000元旅遊金及香港迪士尼樂園一日門票。

東南旅遊包裝一系列全新開幕新酒店，例如以永恆歐式經典為設計風格的歷山酒店，炮台山港鐵站出口就到，三天自由行只要9,999元起（未稅），加價1,000元，也可以選擇灣仔英倫紳士風格的夏利酒店，或是位在北角，標榜全海景房的凱悅維港尚萃酒店，最適合喜愛體驗新酒店的人。可樂旅遊主打閨蜜四人成行，有多家酒店可以任選，會提供8小時用車的包車服務，讓自由行旅客輕鬆前往香港市區各景點吃喝玩樂，不用煩惱交通，把省下的時間全部用在旅遊體驗。