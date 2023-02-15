捷流1月合併營收1.94億元，月增6.43％、年減10.21％，主因是農曆過年工作天數減少，1月客戶拉貨需求比去年12月穩定提升。

捷流表示，1月適逢傳統農曆春節工作天數少，受惠集團持續加速先前遞延訂單認列挹注，客戶強化產品拉貨力道，挹注1月訂單出貨動能增溫，此外，捷流持續優化台灣土城一、二廠與中國大陸蘇州廠生產排程，並建制智慧倉儲管理系統等數位化管理升級，有助於優化庫存良好管理及掌握客戶訂單交期等綜效，對整體營運有正面挹注。

捷流指出，工業閥門產品使用效能關乎主要客戶生產良率、減少資源消耗、以及避免工安意外影響營運重大損失風險等效益，一旦打入供應鏈就不易更換，憑藉捷流戮力擴大整體營運規模穩健成長，採取多元產業接單策略，完善垂直整合研發設計、量產至售後服務，增進生產自動化及內部數位化管理等綜效，有助於提升捷流營運效率、以及工業閥門市場占有率表現。依據捷流2017年至2022年年複合成長率（CAGR）14.74％，觀察客戶下單力道增溫，有望帶動捷流營運成長動能。

捷流表示，捷流持續看好客戶需求，整體訂單出貨有望隨著客戶拉貨提振而同步增溫，並創造未來營收逐月成長力道。另一方面，隨著各國陸續解封，捷流將積極拓展外銷市場接單、開拓新客戶業務契機，以期助力整體業務接單動能，第一季營運，捷流持審慎樂觀看法。