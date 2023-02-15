台中一名胡姓男子去年讓女性好友小花（化名）來住處諮詢工作，未料胡男趁機強行硬上小花，法院審理時，胡男稱當時氣氛良好，2人是兩情相悅，且小花全程都沒拒絕，但不被法官採信，依犯強制性交罪，累犯，處有期徒刑3年2月。可上訴。

判決書指出，胡男與女子小花為朋友關係，2022年3月間小花為了諮詢工作，單獨前往胡男的租屋處，期間胡男對小花肢體接觸遭到拒絕，仍強行撫摸、舔吻小花的胸部，強行性侵得逞。事後小花不堪受辱到警局報案，全案才曝光。

台中地院審理時，胡男稱，當時他與小花在屋內喝酒吃宵夜，氣氛良好，2人先在沙發上親吻與擁抱，後來移到床上發生關係，當下小花都沒有拒絕，也完全沒有說不要，堅決否認自己強迫小花發生性關係。

但法官勘驗事發當下的錄音檔，發現胡男曾對小花說，「跟你說真的也不行，想要跟你在一起也不信，現在想要幹你也不行，這樣摸一下也不行，想要滿足一下內心的小慾望也不行」等語，接著小花前後多達80次呼喊「我不要」，均可證明小花不願與胡男發生性關係，但胡男忽略小花的性自主權，對小花造成嚴重身心傷害，酌情後依強制性交罪，累犯，判處胡男有期徒刑3年2月。可上訴。

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