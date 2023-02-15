民進黨台北市議員王世堅有意參選中正萬華立委，14日卻表示若台北市前副市長黃珊珊要選，願意禮讓黃。黃珊珊15日中午受邀出席民眾黨北市議會黨團會議時表示，外傳的事沒有一句是她嘴巴講出來的，對於是否挺王世堅選中正萬華立委，她說，每個人都有選擇的權利，會給予王世堅祝福，不用掛慮她。

外傳黃珊珊可能參選中正萬華的立委？黃珊珊再強調，她從美國回來之後，就看到媒體不斷地幫她找選區、找工作，竟還可以若有其事的討論，甚至開節目專題討論，但外傳是誰外傳？沒有一句話是從她嘴巴裡面說出來，所以各位「好事者」不用再外傳了，有什麼事情她會告訴大家。

黃珊珊還說，每天用外傳的方式再去問王世堅，然後再說王世堅怎麼樣，再說王世堅卡位，覺得這些都很無謂啦，大家是好朋友，她跟王世堅也是二十幾年的同事每個人都是自由的，他去爭取選民的認同，爭取服務的機會，都給予祝福。

黃珊珊說，外界無中生有也就算了，然後還可以再故意去做一些互相的攻擊，她覺得沒有必要，且她跟王世堅本來就是很好的同事，所以她也跟王世堅說，「你可以自由的選擇你要去的地方，不用掛慮我」。

至於昨晚打電話給王世堅，黃珊珊說，就打電話跟他說謝謝，謝謝他無論在任何場合，對她都是如此的友善，而且對兩人二十幾年的交情，真的不是白費， 所以也謝謝他，也跟他說不用討論這件事情，因為這件事情本來就不是她說的事，都是外面的謠傳。

黃珊珊也說，今日出席民眾黨團的會議，是因為民眾黨議會黨團邀請她來聊一聊，她在這裡也二十幾年，應該有一些經驗可以分享。