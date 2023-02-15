為實現智慧家庭生態系的理想，連網標準聯盟(Connectivity Standards Alliance，CSA)以提高產品相容性、節省設備開發成本為目標，設計出標準通訊規格Matter，並於去年10月發布初版規格Matter1.0，定義Matter標準並展開認證計畫。友訊由市場調研資料發現，消費者對能源議題日漸重視，願意為具有節電效果的物聯網設備多付出一些成本，對醫療保健相關設備需求亦與日俱增，預計在未來智慧家庭市場將帶動永續綠能產品與家用健康設備的開發潮。

在選購考量與意願方面，消費者對智慧家庭生態系的接受度日漸提升，但價格、資訊安全、以及設備相容性將會是影響選購的三大考量點；此外，有近5成受訪者表示不願意付費安裝物聯網設備。友訊建議，未來設備開發商除了應朝著節能、高資安防護、高相容性等目標設計各項物聯網設備外，更需考慮提供易於安裝、無線、不需插電的產品，才能更貼近消費者需求。

面對Matter即將引爆的換機熱潮，友訊將提供高相容性的智慧家庭專用路由器，透過Matter技術提升產品功能、強化智慧家庭連結、產品線條也能因此更為簡潔流暢。同時也經由物聯網整合軟、硬體，提供消費者結合節能、漏水偵測、安全監控、空氣品質檢測、醫療保健等多功能合一的智慧家庭解決方案；消費者也可利用App輕易搜尋各種設備、設定智慧場景、控制設備開關、監控設備狀態、並可一鍵掃描加入新設備。