生技公司2023年新春報喜再添一樁！皇將（4744）15日宣布，以每股100.23美元，合計1,740萬美元（約台幣5.27億元）全收購韓國Changsung（昌誠）公司，Changsung為亞洲第一大軟膠囊生產線；總經理張凱勛表示，透過此合併案，將加速皇將進軍全球打世界盃。

張凱勛表示，以製藥設備機來看，昌誠是皇將的上游，過去皇將代理其設備，原本雙方就有很好的合作關係，不過因主事者想退休，才促成此收購案。

昌誠是亞洲第一大軟膠囊生產線，產品包含軟膠囊生產線及相關配套設備，皇將收購昌誠公司，切入布局軟膠囊產線服務，可在醫藥包裝設備產業占有更好的市場地位。

張凱勛說，面對全球醫藥與保健食品市場持續快速成長，皇將已積極進行垂直整併的經營策略，目前皇將的主力市場為美國、印度，而昌誠則鎖定歐洲和南美，因此，此收購將是資源的整合，可以創造雙贏的利基。

皇將以1,740萬美元（約台幣5.27億元）全收購韓國Changsung（昌誠），預計第二季完成。