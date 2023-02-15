公有零售市場近年受疫情衝擊，生意明顯滑落，攤商哀聲連連，花蓮市公所宣布，2月至6月公有零售市場將減租三成，市長魏嘉彥表示，新的一年，市公所將規劃聯合促銷活動，鼓勵攤商引進行動支付，活絡傳統市場的文化，滿足消費新需求。

花蓮市有重慶、復興、中華、大同與中山等五個公有零售市場約700多名攤商，市公所也在春節過後邀攤商一同餐敘，魏嘉彥、主秘翁美華、市場管理所長邱信都、市代會主席宣李振瑋以及多名代表到場致意，宣布攤商租金減租消息，盼在後疫情時代，業績長紅，鴻運旺旺。

魏嘉彥表示，市場攤商為提供民眾所需民生物品，天還沒亮就出門，可說是花蓮市最具活力與朝氣的一群人，也由於市場攤商們辛勤工作，讓消費者可以買到最新鮮、優質的各式肉品蔬果百貨。

他說，這三年來在疫情衝擊下，市場可說是慘澹經營，市公所體恤攤商辛勞，將與攤商共體時艱，今年二月至六月連續五個月的租金將再減免三成，獲得現場如雷掌聲。

花蓮市傳統市場有不少名攤位獲經濟部星級認證，有五路發豬肉店、鄭家土雞，四星樂活名攤的王家水餃、洪家製麵、北港頭楊記豆干、富琴魚行，三星樂活名攤的聖侑商號、東海岸放山雞，二星樂活名攤的希彤果菜行、銘記魚行、金龍食品行、春天花坊、緣服飾、明昌食品行、永昇內衣店，一星樂活名攤的未央土包子、衣佳人。

魏嘉彥說，因應傳統市場消費環境的升級，鼓勵攤商自發性參與攤位改造，讓更多攤商爭取星級認證，未來一年，將規劃聯合促銷活動，鼓勵攤商引進行動支付，活絡傳統市場的文化，滿足消費新需求，吸引客人上門採買，創造市場新風貌。