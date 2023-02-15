2023年高雄市中等學校運動會落幕，今年最受矚目、獲得最多歡呼聲的莫過於瑞祥高中，瑞祥高中女子田徑隊打破高懸25年的國中女子組400公尺接力紀錄，以及維持10年未破的1600公尺接力市中運紀錄。此次瑞祥高中體育團共獲得19金、19銀、19銅的佳績，令所有師生與有榮焉。

此次瑞祥高中女子田徑隊打破高雄市中等學校運動會大會紀錄的鄭宸鈞、鄭宸涵、謝宜彤、吳宇卉4位強棒，除了參加需要爆發力的400公尺接力賽外，也報名了1600公尺接力，完全發揮了肌肉的爆發力與耐力。4人在2項賽事上分別跑出48.99秒與4分4.01秒。

400公尺接力賽上次的大會紀錄已是在25年前，當時歷史成績為49.23秒；而1600公尺接力的最佳紀錄則是10年前的4分5.48秒；當破2項賽事皆破大會紀錄那刻，全場歡騰起舞，掌聲與歡呼聲不斷。

鄭宸鈞、鄭宸涵、謝宜彤與吳宇卉說，接力賽除了速度，還要考驗接棒技巧與默契，平常訓練的分量都非常重，曾經有一段時間遇到瓶頸，覺得已經累到快撐不下去了，但經過教練與師長的鼓勵才堅持下來，加上不斷自我期許能拚進「全中運」，才能再次振奮起來，持續練習。當知道自己破紀錄時，感到十分興奮、雀躍，之前的努力終於有了甜美的收穫。

除了田徑隊之外，瑞祥高中體育團隊此次表現亦十分亮眼，體操隊榮獲團體總冠軍10金、10銀、11銅；田徑隊榮獲4金、3銀、2銅，總成績獲得團體亞軍；游泳隊榮獲5金、6銀、6銅。瑞祥高中在本次市中運總計獲19金、19銀、19銅的神奇數字。

體育選手出身的學務處主任葉俊雄表示，瑞祥高中多年來培育運動人才不遺餘力，為本市及國家造就了許多傑出選手，往後將繼續全力栽培這些未來之星，幫助他們在體壇發光發熱，為國爭光。