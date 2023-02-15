「反骨男孩」成員蕾菈去年2月宣布和DJ湯宇結婚，同年年底更宣布懷孕喜訊，現已懷孕達4個月的她於13日在IG上曬出「孕肚」現況，更直呼：「我的小肚肚，內褲快穿不下了！」

蕾菈13日在IG上以限時動態的方式分享對鏡自拍照，只見畫面中的她穿著豹紋上衣而下身僅穿著一件內褲，雖然第一張照片將衣服下的肚子緊緊藏住，但另一張照片中她大方掀起衣服秀出圓潤的孕肚模樣，更在角落以白字寫下：「我的內褲快穿不下」等字句，並配上一個笑臉符號自嘲。

蕾菈此前在個人YouTube頻道上更新一則QA影片，除了提到預產期是7月25日外，更回答多個粉絲提出的問題。此外，當網友提問到關於「行房次數」後，她也毫不害羞坦言：「因為寶寶現在還在(懷孕)前期階段，所以不適合。」不只兩人會擔心對小孩不好，蕾菈也點出醫生的忠告：「男生的精液裡面有前列腺素，會導致女生的子宮收縮，因此易有流產的可能。」並表示：「醫生建議懷孕3個月以內最好不要做。」

蕾菈在影片中科普床事注意事項。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

此外，昨(14)日是情人節，蕾菈與湯宇也儀式感滿滿的聚餐歡慶佳節，兩人更各自在IG上曬出多張於餐廳內拍攝的美食照，蕾菈還相當甜蜜的秀出「最辣YouTuber蕾菈專屬的21道套餐」的菜單截圖，讓網友看了都被閃瞎眼睛。