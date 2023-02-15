搶攻全民普發6,000元現金商機，台北萬豪酒店攜手桃園大溪笠復威斯汀度假酒店聯合推出「豪享威風．雙城假期」住房專案，自2月23日至5月31日止限期打造二泊二食套裝行程，專案價12,000元，相當每人只要6,000元。享平日入住台北萬豪酒店經典客房一晚，或是桃園大溪笠復威斯汀度假酒店豪華客房一晚，入住當日即贈另一家酒店雙人平日住宿券乙張含早餐兩客，與美麗華摩天輪票券兩張及威斯汀專屬迎賓點心與飲品。

「豪享威風．雙城假期」主要內容是可在台北萬豪酒店與桃園大溪笠復威斯汀度假酒店住宿各一晚，與隔日豐盛早餐兩客，專案不需連續入住，可以於活動期間彈性安排入住日期。旅客能於台北萬豪酒店入住經典客房一晚，有機會獨覽美麗華摩天輪美景，在寬敞大理石浴室內泡澡紓壓，免費使用房客專屬的高空露天泳池及健身房等設施。專案加贈台北知名地標美麗華摩天輪票券兩張，將高空無敵美景盡收眼底。隔日於陽光灑落的花園餐廳Garden Kitchen享用豐盛自助式早餐，徜徉在綠意盎然的城市綠洲之中，體驗舒暢身心的都會假期。

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店則可以入住含獨立觀景陽台的豪華客房一晚，每房享迎賓飲料兩份、迎賓點心盤乙份，晚間可至充滿南洋海島風情的池畔酒吧暢享Happy Hour時光，暢玩網美最愛、全台獨有的南洋峇里島風戶外景觀泳池、室內泳池及24小時健身房，以及包含夢幻旋轉木馬、親子高爾夫、迷你賽車等適合各年齡層的多元室內外休閒設施，夜晚躺進舉世聞名的威斯汀天夢之床酣然入眠，再贈知味西餐廳自助式早餐兩客，在宛如世外桃源般的山嵐綠意中，零距離感受海島度假氛圍，享受身心靈的極致放鬆。

「豪享威風．雙城假期」專案適用平日入住，台北萬豪酒店每逢週五、週六與連續假期，每房每晚需加價1,000元。桃園大溪笠復威斯汀度假酒店每逢週五、週六，每房每晚需加價1,000元，其中2月25日至2月27日、4月1日至4月4日、4月29日至4月30日恕不適用此專案。此專案恕無法累積Marriott Bonvoy萬豪旅享家積分及房晚，亦不適用Marriott Bonvoy萬豪旅享家免費房型升等機制。

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