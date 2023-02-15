一名網友分享對話截圖說，一名男子意外網戀上女友的同事，想與現任女友分手，讓女方聽了又氣又想笑，最後坦言那位女同事根本不存在，只不過是她開的假帳號，當初本是想弄個生日驚喜給男友才創的，沒想到最後驚喜變驚嚇，而男方得知真相後傻眼，立刻哀求女友別離開，超瞎劇情引起網友熱議。

一名網友昨在臉書社團《爆廢公社》上分享網路上的對話截圖說，情人節看到這篇，整個心情都舒暢起來了。只見一對交往3年的情侶正在談分手，男方坦言愛上別人，因此想和現任女友分手，並表示對象是女友的同事，讓現任女友超級傻眼，再三向男方確認，真的要為了一個素未謀面的人放棄他們之間的感情嗎？

男方表示，雖然他和女友同事「沛沛」從來沒有見過面，但對方意外加了他的聯繫方式以後，兩人便持續聊了好幾天，從聊天的過程中，他認為對方能給他所想要的感覺，因此希望現任女友能放他離開，讓他追尋幸福。

本以為會是悲傷的故事，沒想到女方下秒竟回說「如果沛沛根本不存在呢？」接著便慢慢解釋說，為了策劃男友的生日驚喜，她辦了一個假帳號，扮成根本不存在的女同事沛沛，沒想到驚喜變成驚嚇，意外測試了兩人的感情，而結局也令人失望。男方看到這邊也慌了，立刻開始懇求女友別離開，說都是自己一時沒想清楚。

貼文也引起網友討論，「換另一個角度來看，不管今天女生變成怎樣，都會吸引這個男的，這是另類的真愛」、「所有曖昧都是從聊天開始」、「網戀最美！」不過，也有網友吐槽說，這個劇情也太瞎了，感覺就像是自導自演的。