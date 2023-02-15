馬來西亞性感網紅顏妃(Gatita)外型亮眼、身材火辣，靠販賣飛機杯而爆紅， IG坐擁有超過319萬粉絲，情人節這天她突然宣布脫單，認愛夜店撒錢哥鄭偉盛，更甜喊「親愛的爸爸」，不過認愛影片已被刪除。

據馬來西亞《中國報》報導，顏妃在社群平台上表示，她跟富豪鄭偉盛認識很久了，現在終於在一起，之前2人都沒有聯繫，有天鄭偉盛告訴她自己單身，碰巧她正好與男友分手，兩人便因此交往，她也嬌羞喊話道：「親愛的爸爸，情人節快樂喲！謝謝你一直把我當女兒來養。」

顏妃的新男友2022年曾在夜店用噴錢槍豪灑10萬令吉（約69萬元台幣），出手相當闊綽，可說是轟動一時，她更幸福表示：「只要男友能把她當作小女孩萬般寵愛，藉此獲得滿滿安全感，這就是心中愛情的模樣。」

事實上，顏妃過去最轟動的一段戀情，是和網紅林尚進，雖未正式承認戀情，卻時常分享曖昧照片，顏妃甚至透露他不僅19公分，寬度還達4.7公分，雖未明講是什麼部位，引人遐想。