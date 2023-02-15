台灣機車多，車禍導致骨折的比例也高。根據統計，國外脛骨骨折的比例約為1％，專家推估台灣因機車緣故，可能高達2－3％，將導致關節炎，甚至關節退化，影響行動。長庚醫院與台科大合作，開發脛骨平台術後癒合不良翻修導引技術，可透過殘留於體內的骨板骨釘影像輪廓，建構3D列印的手術導引板，解決常見的脛骨平台骨折不癒合翻修手術高困難度問題。

30歲的陳先生，騎機車途中發生嚴重車禍，導致左膝膝關節粉碎性脛骨平台骨折，接受了傳統開放式骨折復位鋼板固定術。術後1年左膝仍然變形、彎曲不良、跛行及疼痛不已。經長庚團隊使用微創膝關節鏡合併3D列印精準切骨導引矯正手術，陳先生也重回工作與喜愛的長跑運動。

基隆長庚醫院副院長、骨科教授詹益聖指出，膝關節是由上方的大腿骨（股骨）和下方的小腿骨（脛骨）所構成，脛骨平台就是脛骨承接股骨端的關節平面。而脛骨平台骨折是國內嚴重交通摩托車事故中，最棘手的膝關節骨折創傷，這是因為患肢承受劇烈撞擊，導致其膝關節脛骨平台面粉碎性骨折、移位並合併軟組織受損。在基隆長庚和林口長庚，每年共約收治120例脛骨平台骨折的病人。

脛骨平台骨折傳統的手術方式，無法精準將陷落的關節面完整復位，也無法處理常常合併嚴重的軟組織損傷，因此往往需要更大的手術切口或是骨折復位治療不完全，進而產生感染、變形、關節炎等嚴重併發症，文獻報告機率可高達50％。

詹益聖教授團隊多年前發展出「膝關節鏡輔助脛骨平台骨折精準微創復位手術」，藉由膝關節鏡將關節內的骨折復位，也可同時治療合併發生的軟組織損傷，病人的癒後及滿意度9成以上，術後感染率3.3％，優於傳統開放式骨折復位感染率。

詹益聖強調，此類脛骨平台骨折術後產生併發症的病人，大多是由於當初手術的骨折復位不完全、固定方式不恰當而導致畸形癒合，常合併巨大的骨缺損、膝關節內或外翻變形及膝關節不穩定，需要再次進行手術，且手術難度高。醫師需在已經癒合的骨折中找出畸形癒合的位置，移除原本的內固定後將癒合處鑿開，重新將骨折復位到原本的關節面再加以內固定。

為克服這項難題，詹益聖與台灣科技大學高速3D列印研究中心林上智教授所帶領的研究團隊合作，致力發展骨科精準智慧醫療應用，近年也有傑出成果。研究團隊針對膝關節複雜的置換、截骨與固定手術，發展出可提供手術前、中與後期的精準定位與導引技術，其中脛骨平台術後癒合不良翻修導引技術，可透過殘留於體內的骨板骨釘影像輪廓，建構3D列印的手術導引板，以解決常見的脛骨平台骨折不癒合翻修手術高困難度問題。

目前這項技術已取得台灣專利，且有廠商技轉成功。研發成果更得到2021年國家新創獎與2022年國家新創精進獎、2022年SNQ國家品質標章認證之殊榮。目前臨床使用在7位病人，病人術後即可下床行走與膝關節彎曲，柺杖保護2至3個月，追蹤至少2年以上，病人滿意度佳，皆能重返工作。

詹益聖強調，外傷後若膝關節出現疼痛、腫脹、變形，甚至走路困難，經過2週休息仍未改善時，就應提高警覺，到醫院接受進一步的檢查與治療，即使是粉碎性膝關節脛骨平台骨折這類棘手病人，也能重回愉快亮麗人生。