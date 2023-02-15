高雄區監理所統計112年1月份到高雄監理所辦理駕照日文譯本及國際駕照的數量高達750件，相較於去年同期辦理人數成長10倍之多，可見疫情趨緩後，國人出國旅遊自駕需求大增。

高雄區監理所李瑞銘所長表示，出國旅遊如有駕車需求者，必須申請國際駕照(和台灣有互惠的國家)後才能在當地駕車，國際駕照依申辦日算有效期為三年；但台灣汽機車駕照如先到期，則以台灣駕照之有效日為主。

申辦國際駕照很簡單，只需攜帶本人身分證正本、汽(機)車駕照正本與最近兩年內2吋相片2張、護照以及規費250元。但如果是要前往日本，則需辦理日文譯本，需備齊本人身分證正本、汽(機)車駕照正本及規費100元。特別要提醒的是日文譯本及國際駕照需搭配台灣汽(機)車駕照一起使用，若汽機車駕照過期，則需一併換發。另外駕照如有變更事項內容如:名字或地址，駕照與日文譯本/國際駕照須一併更新，以免在國外發生無法租借開車的窘境。

日文譯本除本人親自至監理所辦理外，也可利用監理服務網線上申辦，第一次登入需自備自然人憑證以及讀卡機，註冊為監理服務網會員後，線上核對基本資料申辦即可。監理所線上受理後會將日文譯本依照民眾填寫的地址寄予民眾，方便又迅速，省去民眾至監理所往返時間。