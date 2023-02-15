每個人都希望能夠獲得好運，除了注意風水及磁場外，調整自己的狀態也能帶來好運，《靈匣網》運勢專欄分享12星座女透過哪些方法可招來幸運之神眷顧，其中金牛女與射手女個性崇尚自然，不矯情做作，對外貌較不修邊幅，若多注重自己的外表，就能散發出幸運的氣息。

▍牡羊女與天蠍女：緩和脾氣

牡羊女與天蠍女屬於「有仇必報」的個性，加上天生就有著硬脾氣，稍微有些不如意就容易衝動行事，表情全寫在臉上，想要練就一身幸運體質，學會把脾氣緩和下來是必做的功課，減少樹敵、化敵為友，任何人都可能是生命中的貴人，可在需要幫忙時拉一把，幸運的光環就會圍繞在左右。

▍金牛女與射手女：提升外貌

金牛女與射手女共通特性是像風一般地來去自由不羈，崇尚自然不矯情做作，只是有時會對自己外表太過隨興、不修邊幅的打扮出來見人，這樣並不會得到幸運之神眷顧，需學會多注重自己外表，且給人舒服的視覺，才能讓自己的好感度增加，自然能散發出幸運的氣息。

▍雙子女與雙魚女：拒絕糾結

雙子女與雙魚女容易自欺欺人、鑽牛角尖的狀況，任何事不如己意，就會不斷地做困獸之鬥，也不尋求外界幫忙，愈來愈想不開之下，命中幸運的氣場都被磨光，唯有把糾結的心敞開，保有一顆樂觀、正面的心，屬於幸運的那道光終會照耀在身上，好命也悄悄到來。

▍巨蟹女與摩羯女：揮別忌妒心

巨蟹女與摩羯女忌妒心強、愛跟人比較，只不過愛比較其實是內心軟弱表現，他們易有自卑感、不容易得到快樂，當然幸運也就不會降臨到身上，所以凡事不要看得過重，不忌妒他人，把快樂找回來，幸運之神便會悄悄地伴隨在身邊。

▍獅子女與處女女：言語善良

獅子女與處女女屬於脾氣火爆類型，當火氣一上來時，說要有多潑辣就有多潑辣，任誰都檔不住，更可怕的是，容易用無心的話語傷害別人，如想要一生好命，需學會收斂起毒舌，改用良善的言詞對待他人，身邊的人肯定會幫你招來幸運。

▍天秤女與水瓶女：調整心態

天秤女和水瓶女的壞習慣正是「超級外貌協會」，例如，只喜歡跟帥哥互動，對於普男就視而不見，但其實這樣做會把貴人給推走，如可以調整好心態，對待身邊的人能一視同仁，如此一來，身邊的幸運星絕對能增加許多，想招來幸運便不是件難事。