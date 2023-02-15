眼盲白色博美犬已有愛心人士認養。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣家畜疾病防治所去年11月底接獲民眾通報，在朴子市場發現一隻遭棄養的眼盲白色博美犬，經家畜所追查發現小狗來自轄內合法犬隻繁殖場，只因為愛吠叫就被蘇姓管理人員棄養，事後已依動物保護法與特定寵物業管理辦法撤證並開罰3萬，市場攤商聽聞懲處後不禁拍手叫好。

家畜所表示，遭棄養的博美犬經家畜所動保員救回檢查後，發現該犬為10歲母犬，身體瘦弱且營養不良，嚴重白內障，視力幾乎為零，經家畜所悉心照顧後開放認養，目前已有愛心人士認養，而經進一步追查監視影像，發現該犬隻為一民眾騎乘機車丟棄，犬隻被丟下車時還因眼盲一直在原地打轉。

家畜所隨後函請當事者蘇姓管理人員製作筆錄，當事者表示，因為此犬個性敏感，不停吠叫，不想割除聲帶而選擇棄養，但家畜所追查該博美犬的寵物晶片，晶片資料顯示為苗栗某狗園的犬隻，早已登記死亡，因資料不相符，已案移當地主管機關查辦。

家畜所指出，依動保法規定，棄養動物可開罰3至15萬，特定寵物業管理辦法亦規定，經營特定寵物業，因停業、歇業或其他事由無法繼續飼養者，應妥善處置動物，違者廢止其許可證並不得認養動物。蘇姓管理員未妥善照顧犬隻而棄養不顧之行為已違反規定，除依棄養先開罰3萬外，場內25犬隻全部列管並限期絕育，另亦同步廢止犬隻繁殖場許可證，並不得再認養動物。

家畜所說，場內2犬隻如限期內未完成絕育，再依法嚴懲，重申犬貓繁殖場應妥善照顧場內犬貓，一旦查獲棄養行為將依法撤銷其許可證且不得再認養犬貓，請民眾務必遵守相關規定，以免觸法。