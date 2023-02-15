李姓老翁及女兒平安返家。（基隆市警察局第四分局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市警察局第四分局中山派出所於14日10時許，接獲程車司機通報疑似載到迷失老人，需要警方協助。老翁告訴司機欲返回復興路家中，但接近復興路後卻無法完整表達，司機只好請求警方協助。經暖心周姓員警耐心詢問並聯絡上李姓老翁女兒，在司機及警方的共同協助下，使老翁能平安返家。

中山派出所表示，因司機將老翁送達時天寒多雨，警員周建邦先將老翁扶至派出所內，給予溫熱水讓老翁稍作歇息並關懷詢問，卻發現其對於提問均無法應答且身上無攜帶任何證件，周員只能不斷安撫老翁情緒。而在周員耐心詢問下得知老翁姓李（1955年生），後交叉比對警政系統資料終於聯絡上李翁女兒。

李翁女兒接獲通知趕至中山派出所後，見到找尋已久的父親不禁潸然淚下，感謝警方積極熱心協助。李翁女兒說，因父親年邁，最近愈發退化，今晨獨自出門後就失去音訊，遍尋不著，所幸有熱心司機及警方的協助才能讓父親平安返家。

市警局第四分局最後也呼籲，若家中有失智長者，可至基隆市政府社會處老人福利科或戶藉所在地區公所社政課申請「防走失手環」，並透過社政系統結合警察局，利用手鍊上編號快速查出走失者身份通知聯絡人，避免類似情形再度發生。