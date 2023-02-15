中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1萬9505例本土個案及356例境外移入；另確診個案中新增65例死亡。指揮中心表示，今日新增的病例數較上周三同期2萬3893例，減少4388例，降幅為18.4%。

指揮中心表示，今增19,505例本土，為8,866例男性、10,636例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,734例)，桃園市(2,507例)，臺中市(2,440例)，高雄市(2,155例)，臺北市(1,830例)，臺南市(1,595例)，彰化縣(840例)，新竹縣(542例)，屏東縣(542例)，新竹市(486例)，苗栗縣(453例)，雲林縣(449例)，花蓮縣(345例)，基隆市(343例)，宜蘭縣(337例)，南投縣(307例)，嘉義縣(229例)，嘉義市(174例)，臺東縣(128例)，金門縣(40例)，澎湖縣(25例)，連江縣(4例)。

今增65例本土病例死亡，為35例男性、30例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、63例具慢性病史、41例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年10月30日至今(2023)年2月11日，死亡日期介於去年10月30日至今年2月12日。

今增1例特殊死亡個案，為1個月大男嬰，未達新冠疫苗接種年齡，無慢性病史，10/30在家中被發現無反應，送醫時已無生命徵象，檢驗新冠PCR陽性確診，經急救無效不幸過世，經法醫相驗死因為肺泡膨脹不全及新冠肺炎。

該名男嬰為目前國內年齡最小死亡個案，但去年死亡，為何直到今天才公布，整整晚了近4個月？中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，因為該名男嬰經過法醫相驗鑑定時間比較久所致。

羅一鈞也表示，肺泡膨脹不全的問題，通常發生在有早產，或是高危險妊娠等，與嬰幼兒先天性的健康狀況有關。

截至今日公布兒童重症共311例，包括：MIS-C 204例、腦炎38例、肺炎(含細支氣管炎)34例、哮吼12例、家中死亡(含到院前死亡)11例、敗血症5例、心肌炎2例、其他(共病引起、新生兒感染等)5例。累計公布兒童死亡45例， 包括：腦炎16例、家中死亡(含到院前死亡)11例、肺炎(含細支氣管炎)10例、敗血症4例、哮吼1例、心肌炎1例、其他(共病引起)2例。

指揮中心說明，今日新增356例境外移入個案中，為146例男性、210例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月10日至今年2月14日。

指揮中心統計，截至目前國內累計980萬9364例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1萬7258例COVID-19死亡病例，其中1萬7237例本土，另21例為境外移入。

另外，昨(2/14)日總共接種1萬7343人次，其中莫德納次世代疫苗接種1萬3299劑。