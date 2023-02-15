曾連任3屆宜蘭縣議員的張秋明，昨住處遭檢調搜索、約談，張秋明在2010年至2014年間聘用其長女為公費助理，但張女在2013年間出車禍，檢調認為，張女無法實際從事議員助理工作，但張秋明向議會詐領助理費、助理春節慰問金87萬餘元，檢方諭令張秋明以20萬元交保候傳。

民進黨籍張秋明在2009年從冬山鄉長轉戰縣議員，順利當選，曾任第17、18、19屆議員，本屆他未參選，而是交棒給另名女兒張芷珊以無黨籍參選，但張芷珊以1033票之差落敗，而檢調直指張秋明10年前的舊案，也引起地方關注。

檢方今天指出，宜蘭地檢署檢察官指揮法務部調查局北部地區機動工作站，偵辦張姓前議員涉嫌向縣議會詐領公費助理補助費及助理春節慰勞金案，14日上午持搜索票至被告張姓前議員住處搜索，並通知被告及證人2名到案說明。

檢方表示，被告2010年3月1日至2014年12月24日止，以每月4萬元聘用其長女為公費助理，2013年5月11日張女發生交通事故，並自當日起至2014年1月2日，長達半年均在醫院住院治療，出院後亦有多次就醫及住院紀錄。

檢方表示，張女因車禍致腦部及言語功能受重創，被告在2014年間向地院聲請監護宣告，被告明知張女2013年5月11日至2014年12月24日期間，無法實際從事議員助理工作，竟仍向宜蘭縣議會詐領助理費及助理春節慰勞金87萬3065元；經檢察官訊問後，認被告涉犯違反貪汙治罪條例之公務員利用職務上之機會詐取財物罪，犯罪嫌疑重大惟無羈押必要，諭令被告以20萬元交保候傳，被告並願自動繳回不法犯罪所得87萬3065元。

綠營人士指出，張秋明曾任2屆鄉長、3屆議員，在黨內相當資深，當年其長女出車禍後，讓張秋明夫妻倆大受打擊，張秋明更是醫院、議會兩頭跑，即便到現在其長女仍要復健；可能是當時張秋明心境尚未平復，程序上沒有補正，認為應無貪汙犯意。