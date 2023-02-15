台南地方法院40歲徐姓法官遭媒體爆料因情緒管控不當，以髒話辱罵書記官及法官助理，4個多月來，頻繁更換3名書記官、2名法官助理代理或支援，甚至傳出法官助理壓力過大求助身心科治療。台南地院今天表示，有關徐姓法官涉及不當言行、霸凌等事，院方已啟動自律程序，進行調查，若確有違失行為，將依法處置。

台南地院一名徐姓法官遭指霸凌同事，院方已啟動自律程序，進行調查。(本報資料照片)

據了解，徐法官司法官班51期，2012年到台南地院任職，多年前曾因情緒控管問題，向法院聲請停止分案一段時間，之後調到柳營簡易庭，去年8月底才又調回台南地院民事庭，針對3名書記官、2名法助代理或支援頻繁等情形，台南地院指出，徐姓法官配屬的書記官接股不久，隨即至台北受訓1個月，且申請於今年1月統一調動他院獲准，受訓回來因育嬰需求，去年11月間請育嬰留職停薪。

法院之後商請另名育嬰中的書記官銷假返院專責代理，直至1月中，書記官統一調動時，改配置統一調動的書記官給徐法官。至於法官助理部分，今年1月間曾以身心狀況不佳，擔心無法做好法官要求工作為由，要求調離該股並請假休養，經評估其身心狀況，在她銷假上班時，隨即將其原本工作與民事庭僅有一位支援法官助理調換。

台南地院指出，新的法官助理上任後，隨即上簽辭職並開始休假，由於院方無其他法助可供調派，依慣例由支援法官助理支援，若無支援法助才啟動法助代理機制，顧及支援法助身心狀況，徵詢其意見後，她表示，「從哪裡跌倒，就從哪裡站起來」，希望在新法助到職前，仍可支援徐姓法官法助業務，院方因而尊重其意願，由她支援徐法官，並告知若期間覺有不適，可隨時停止支援。並無爆料所稱「法助向法院求助，卻仍被要求以支援名義，繼續和徐法官共事，讓當事人相當痛苦」的情形。

據了解，同事眼中的徐姓法官講話大剌剌，很有自己想法，得知他涉及飆罵三字經、霸凌同事，感到很意外。針對徐姓法官傳出霸凌等情事，台南地院指出，院方已啟動自律程序，進行調查，將秉持毋枉毋縱、絕不護短的態度進行調查，調查結果，若確有違失行為，將依法處置。