中醫大新竹附醫引進「AI內視鏡」，能精確找到病兆，協助診斷為良性或需立即治療的惡性腫瘤。（羅浚濱攝）

為更精準找出早期消化道病兆，中醫大新竹附設醫院院長陳自諒宣布，院方引進衛福部年初核定的世界最先進「AI內視鏡」，用於消化道內視鏡檢查，將徹底解決傳統內視鏡檢查的盲點，快速提供病人最適當的治療。

陳自諒表示，傳統內視鏡檢查消化道病兆，很容易遺漏平坦型大腸瘜肉或消化道早期癌症病兆，這套器材堪稱內視鏡檢查2.0版，是醫師智慧醫療的好幫手。

該器材是將原本內視鏡設備加上AI的軟體應用，透過光學偏光模式，協助醫師在執行內視鏡檢查時精確找到病兆，協助診斷為良性或需立即治療的惡性腫瘤。

陳自諒舉一名約50歲的病患出現血便，肚子痛來求診，建議大腸鏡檢查，在檢查過程中，以AI內視鏡輔助，AI就會以藍色小框框方式，提醒醫師注意可能出現疑似瘜肉或腫瘤，再透過AI智慧輔助提醒，讓檢查更精確，治療更精準。

內視鏡室主任范峻維表示，這套AI內視鏡設備在歐洲和日本已開始使用，台灣則在今年初經衛福部核定，LCI（Linked color imaging）及BLI（Blue light imaging）雙光學先進技術，再搭配有大量資料訓練過後的AI系統。

AI內視鏡除了輔助醫師找出最早期及不易發現的腸胃道病變外，AI系統還能協助醫師做出診斷，判斷病兆是良性或是需立即治療的惡性病變，可解決以往傳統內視鏡檢查的盲點，快速找到病兆，給病人做最適當的治療。