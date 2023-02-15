台灣約有600萬人有脂肪肝，一般人認為，肥胖與喝含糖飲料是主要原因，但醫師表示，減重速度太快也會導致脂肪肝，因為人在快速減重時，醣類與脂肪的代謝路徑會改變，此時肝臟反而沒辦法適當地代謝三酸甘油脂這類脂肪，反而會讓脂肪肝的比例提高。醫師建議，減重速度應維持在一周只瘦0.5~1公斤，以避免脂肪肝上身。

胃腸肝膽科醫師張振榕在YouTube頻道「里帆不煩」表示，因為肝是沉默的器官，初期受損症狀不易察覺，因此平常要小心護肝，現代人常有脂肪肝問題，而4分之1的脂肪肝會導致脂肪肝炎，之後20%會形成肝硬化，肝硬化患者每年有4%~7%者會惡化為肝癌，所以脂肪肝也是可能致命的。

張振榕表示，脂肪肝是肝臟裡面堆積了太多的三酸甘油脂，已經超過肝總重量的5%，而脂肪肝有3大危險因子，包括肥胖、三高（高血脂、高血糖、高血壓）及C型肝炎的帶原者。

至於如何遠離脂肪肝，他表示，要從飲食、生活方面著手，包括體重控管、少吃高油高糖食物、少喝含糖飲料等；此外體重減太快也會導致脂肪肝，因為快速減重過程中，蛋白質、醣類、脂肪代謝的路徑可能會轉變，此時肝臟反而無法適當地代謝三酸甘油脂這些脂肪，導致脂肪肝比例增高，或是惡化。

他提醒，減重也要健康地進行，即所謂的健康減重，平均一周只能瘦0.5~1公斤，也就是每月只能瘦2~4公斤，否則除了增加罹患脂肪肝的風險，也可能導致膽結石的產生。