前新竹市長林智堅昨（14）日宣布撤回學位撤銷訴訟，承認論文有「寫作瑕疵」並致歉。對此，前主播李艷秋痛批，林智堅到現在還在耍話術，她覺得總統蔡英文極可能會想辦法平息風波，因此人民要提出竹科不可撤告、教育部對台大訴願做清楚交代等4個要求。

李艷秋今在臉書發文質疑，教育部是否向林智堅通風報信，以便讓他提早撤案止血？她提到，教育部原本在6日就該公布台大撤銷林智堅學位的訴願結果，但一個禮拜過去沒消息，林卻突然撤回訴願，教育部也立刻配合結案，她認為從去年9月5日林提訴願到現在已5個多月，若林真有悔意，早就撤案了。

李艷秋坦言，林智堅中華大學訴願案被駁回的理由，是他「基礎能力不足」，而台大訴願被駁回的理由恐怕會更精彩，因此希望在野黨立委要求教育部公布決議，她很想拜讀這名留青史的千古判文。

另外，李艷秋好奇，林智堅搞得政治污濁、學界墮落，身為推手、力挺林「戰清白」的蔡英文知恥知錯嗎？她痛批蔡英文真的很看不起台灣人對是非對錯的堅持，以及追求真相的決心，蔡把道德倫理踩在腳下，多次被打臉、甚至造成民進黨去年九合一選舉大敗，但她都沒有得到教訓。

最後，李艷秋喊話，在未來一年所有政治權力都還會在蔡英文手上，以她的主政性格，極可能會想盡方法壓迫政府機關平息林智堅風波，而教育部的表現就是清理戰場的開始，因此李呼籲，人民應該要嚴正要求：1. 竹科提告林智堅不可撤案；2. 調查局不可對余正煌秋後算帳；3. 司法必須嚴守最後的正義；4. 教育部應對台大訴願案做清楚交代。