神基投控（3005）旗下子公司神基科技（Getac）今（15）日宣布推出全強固型行動伺服器X600 Server與行動工作站X600 Pro-PCI兩款新品，再為X600強固型行動工作站系列產品線加入新生力軍，聚焦國防、製造和石油與天然氣等具嚴苛使用環境之產業在執行各項專業工作時的需求打造，將於第一季末上市、為後續營運助攻。

全新Getac X600 Server是一款將強大效能整合於筆電的強固型行動伺服器，具高度可攜性、資料及隱私安全性的同時，亦具廣泛號的可擴充選項，並採用Windows Server 2022和Microsoft Hyper-V技術，讓使用者能夠以簡單又直覺的方式彈性管理資源，以維持全天候高度生產力。

X600 Server配置15.6吋的Full HD Getac LumiBond顯示器，採用高亮度防強光技術，亮度達1,000尼特，使用者可在-20°F至145°F（-29°C至63°C）的環境溫度及充滿挑戰的氣候條件下，游刃有餘地處理複雜任務。另廣泛連線能力選項，包含兩組2.5G BASE-T乙太網路，得以極快的速度同時連線多個伺服器／網路。

對國防和石油與天然氣產業的客戶而言，Getac將所有特點結合，創造出強大的可攜式裝置，讓專業人員在各種充滿挑戰的環境中迅速部署，實現更高的運作效率。無論是設置行動現場指揮中心或是執行關鍵基礎設施維護工作，X600 Server這套強固耐用的精巧裝置，都能提供全面且高度安全的伺服器功能。

另X600 Pro-PCI則以Getac X600系列所具備的各種全面功能為基礎，為使用者提供更強大的功能。全新功能包含可使用擴充卡功能（例如影片擷取、資料擷取和SATA擴充功能）的雙PCI／PCIe 擴充槽、標配DVD super-multi光碟機（或選配藍光光碟機）以及Express Card 54和PCMCIA Type II讀卡機。此外，X600 Pro-PCI還包含兩個額外的熱插拔電池，總共可容納四顆電池，讓使用者可以全天候使用各種功能。

神基投控暨神基科技董事長黃明漢表示，隨著全新的X600 Server和X600 Pro-PCI上市，客戶針對強固型行動工作站產品將有更多的選擇以滿足其特定需求，無論是否在現場部署關鍵任務應用、設定行動指揮中心或是從單一精巧裝置管理多個虛擬系統，Getac X600 系列產品能夠滿足客戶的各種所需。

神基最新強固型行動工作站系列中的Getac X600與X600 Pro皆已上市。X600 Server與X600 Pro-PCI預計將於今年第一季季末上市。