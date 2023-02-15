民進黨今中執會將處理排黑條款；會前黨主席賴清德子弟兵，中常委立委林俊憲受訪，被問到這個法案恐攸關英系重量級中常委黃承國時表示，這點沒有處理，未來民進黨有如何走向下一步大選？這是對全黨非常正面回應選民跟社會期待。

英系盯著新系看？看槍口會不會開到黃承國？前屏東縣長中執委潘孟安出席前受訪表示，不會啦，這個，沒有因人設事，不會，開會才知道。

民進黨現行「公職候選人提名條例」及「黨職人員選舉辦法」明定，曾犯貪污罪、曾犯組織犯罪防制條例被起訴、檢肅流氓條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪，經判刑有罪確定者，不得登記為候選人。

黨內指出，這次提案針對上述黨公職提名條例修訂，並加嚴「黑金」的認定標準，結構上與立法院民進黨團正在推動的選罷法相關且更嚴格，此外也會特別針對「槍砲彈藥刀械管制條例」、「組織犯罪防制條例」中參與犯罪組織等定義加嚴，確保黨公職不會涉入黑金爭議。

對於今中執會討論的排黑條款，攸關黃承國，傳出英系也在緊盯？林俊憲受訪指出，民進黨回應社會的期待，對於排黑條款應該是有高度共識，就是條文方向如何訂定，大方向應該有共同感覺，民眾對民進黨反黑金有一定共識。

至於在派系上？林俊憲說，這是為黨好，民進黨敗選檢討，每場巡迴座談，支持者都有提到這一點，民進黨如何對黑金污名，要有一定作為，當時包括現在敗選檢討裡面，都有明確提到，大家都感受得到，這點沒有處理，未來民進黨有如何走向下一步大選，這是對全黨非常正面回應選民跟社會期待。

被問到有特別針對黨職選舉？他說，他認為，黨公職都要規範在內，且會訂的比法律規範還要嚴格，民進黨其實原本就有排黑規定，只是這次把它修更明確且更快，立法院這個會期也會把參選公職排黑金條款修法列為重大優先法案，同步並行，只是黨的這邊修訂，效率會比較快。

正國會中執委立委陳亭妃被問到，此項修法，是否引起黨內派系間引起矛盾時指出，排黑是民進黨過去至今一直堅持，不會有任何問題，公職人員提名辦法早就有排黑，現在到底要麽做？做到人民有感，關鍵在這。至於加不加嚴，應該是要了解社會大眾想法比較重要。

被問到英系正緊盯此案？陳亭妃說，民進黨討論的是制度，不要個人化，2022年敗選檢討報告就有提到黑金，因此，討論要在制度面、檢討區塊，個人化會模糊焦點，還是要回歸到體制面，讓人民有感比較重要。