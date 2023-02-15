前新竹市長林智堅昨晚為「論文寫作有瑕疵」道歉，撤回對台大學位的訴願，不過其指導教授陳明通深夜再度替弟子抱屈，重申台大學倫會的判決是一大冤案。國民黨立委賴士葆直言，當初下令全黨力挺林智堅清白的蔡英文至今保持沉默，陳明通還在歹戲拖棚，師徒二人是在演雙簧，看來台大若不採取任何法律行動將無法捍衛學術尊嚴。

賴士葆表示，林智堅應該是為了回應賴清德的第一箭要處理學倫和黑金問題，所以不要再戰清白，撤回對校方的訴願和行政訴訟，其最大的重點就是不希望個人學倫問題成為2024大選的時候在野黨持續攻擊民進黨的議題，他個人為此道歉，只是當初下令全黨力挺林智堅清白的蔡英文至今保持沉默，沒有給個說法。

賴士葆指出，最不可思議的是陳明通還在歹戲拖棚，大聲喊冤，這樣不禁讓人起疑師徒二人是在演雙簧嗎？同一件事情竟有兩個版本，也徹底打臉林智堅希望這件事儘快落幕的說詞。

賴士葆說，陳明通指證歷歷余正煌並非其碩士論文核心部分的原創者，陳明通說台大學倫會拒絕採證林智堅提供的文件，所以做出判決是冤案，這樣對台大是很嚴重的指控，關乎台大的清譽和學倫的檢驗標準，陳明通都點名台大了，台大應該鄭重出來說明。

賴士葆認為，指導教授提供資料讓學生惹出抄襲紛爭，最該被譴責的是指導教授，惟從頭到尾沒見到陳明通為他的失職道歉，陳明通的言行讓台灣千萬個指導教授搖頭。

賴士葆強調，林智堅沒有這麼大的本事可以搞出一屍五命，若非陳明通從頭到尾出面護航包庇，又發聲明稿強力辯駁捍衛，再加上黨主席蔡英文下令全黨力挺，就是因為有這麼強大的後盾當靠山，林智堅才會如此有恃無恐，硬要將黑的說成白的，整件事情太多共犯結構參與其中，余正煌的律師打算提告陳明通，看來台大若不採取任何法律行動將無法捍衛學術尊嚴。