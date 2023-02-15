新竹縣十大交通建設之一的台1線替代道路，第1期工程獲中央核定補助28.45億元，在完成基本設計及鑽探等作業後，預計6月完成工程發包，銜接「終結」新竹市台68武陵路斷頭橋，預計以2年半工期完工後，就能紓解新竹縣、市南北向的車潮。

縣府工務處長江良淵表示，台1線替代道路第1期工程長1754公尺，從南端台68線武陵匝道斷頭橋，跨頭前溪興建含3座橋樑（ 854.5公尺）至竹北市中正西路118線，規 畫30米雙向6車道，其中480公尺路段位於新竹市境內。

江良淵指第1期工程在竹北市段要徵收私有地，召開2次用地取得說明會後，已請專業單位進行鑑價，後續會依市價辦理徵收作業，同時完成規畫細設，預計6月完成工程發包。

台1線替代道路1期工程將以750個日曆天完工，亦即2年半後「終結」武陵路斷頭橋，通車後預估將可移轉台1線37到42％的交通量，提昇路段的服務水準至D級以上新竹市北區經武陵路高架可直通竹北市。

江良淵說，台1線替代道路從新豐鄉明新科大到台68武陵路斷頭橋，主線總長4.343公里，2018年完成評估經費需65.73億元，由於疫情導致原物料上漲，重新檢討後總建設經費高達97.51億元，只能採取分年分期興建。

在第1期工程順利發包，後續將依據交通部生活圈道路建設計畫編撰規範，向中央爭取竹北市中正西路到新豐明新科大第2期工程計畫核定及補助經費。

台1線替代道路是前省公路局在1997年提出研擬，前新竹市長林政則提議闢建，之後歷任新竹市長並未重視及爭取，致20多年來一直呈現武陵路斷頭橋的特殊景觀。

因台1線塞車問題愈來愈嚴重，縣長楊文科將台1線替代道路列入十大交通建設，向交通部力爭獲得定案，並由新竹縣負責規畫興建。