民進黨台北市議員王世堅有意參選中正萬華立委，14日卻表示若台北市前副市長黃珊珊要選，願意禮讓黃。王世堅15日下午受訪時宣布，支持林昶佐尋求民進黨共同合作，中正萬華應要與友黨來做整合，他不會參與2024年中正萬華區立委的選舉。

王世堅下午在議會受訪說，其實經過這1、2天的一些小波折，他昨天宣布如果黃珊珊要參選2024中正萬華的立委，那他就不選，因為不能跟好朋友對戰，先前完全不知道黃珊珊有基層很多朋友邀請而有考慮在中正萬華，知道以後馬上做表示，但是也很高興，大概一個小時，黃珊珊就馬上打電話給他致意，而且黃珊珊有說到，她根本完全沒有考慮在中正萬華，也不曉得怎麼會傳出這樣的聲音，黃珊珊鼓勵他應該在中正萬華，「你要選就繼續選」。

王世堅話鋒一轉說，他大概才高興幾個鐘頭吧，昨天晚上就有一些節目的批鬥，立委王定宇在節目上說，王世堅既然連不同黨的黃珊珊都願意禮讓，不跟黃珊珊選，那為什麼一定要在中正萬華參與初選，而去危害到友黨的現任林昶佐？

王世堅指出，他認為這句話也有道理，而他為什麼一開始會考慮中正萬華，是因為過去中正萬華是他擔任立委的時候的選區之一，當時的選制是大選區、多席次，當時中正萬華很多好朋友支持者們，一直在問這個問題，說他還有參選的空間。

王世堅表示，上個月民進黨主席賴清德也說，不是現任者優先，每個選區都應該要初選，他一直以為說，既然沒有現任優先，可以初選，才會提到他回到中正萬華先從初選開始，但是王定宇也講得對，王說林昶佐是友黨，在立法院也跟王定宇、民進黨委員法案的一些投票，大家都有共同的方向一起在努力。

王世堅說，既然是這樣，他聽到黃珊珊要參選一樣，他就不跟好朋友對戰，同樣的，如果林昶佐要在中正萬華尋求連任的話，他一樣不但不會參選，不參加黨內初選，而且也會跟王定宇一樣，支持林昶佐尋求民進黨跟友黨們在提名的時候共同合作。

他說，「再次宣布，我不會參與2024年中正萬華區立委的選舉」，很抱歉他當時因為不理解剛剛提到的這兩段的過程，以為賴清德已經講了沒有現任優先，都必須經過初選，但他忘了初選是他們黨內，但是在中正萬華地區，應該要跟友黨來做整合才對，既然他們都決定要支持林昶佐，尋求綠色的整和，他也跟他們一樣，希望這件事就此了結。