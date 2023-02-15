華山基金會14日情人節當天陪孤老品咖啡過情人節。（華山基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

華山基金會召募新血輪加入照護孤老行列。（華山基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

14日正是情人節，苗栗縣華山基金會特別安排三灣鄉獨居孤老黃奶奶一起到南庄鄉田美村美麗的「夢森林咖啡」共度情人節，享用美味的咖啡，並用甜甜的糖霜餅乾畫下祝福，寫下「44025」數字諧音，讓孤老們度過一個溫馨的情人節。

苗栗縣目前65歲以上人口已超過18％，有許多獨居孤老需要社會的溫暖陪伴，華山基金會目前照料縣內超過千名長輩，但仍有許多孤老需要照護，華山基金會也需要更多的新血輪加入照護行列，也希望大專學歷以上愛心青年們能踴躍報名，讓孤老們不孤單。

近3年來，因受疫情影響，捐款大幅下滑，華山基金會苗栗區為感謝長期捐助老寶貝的守護天使，在2月14日情人節當日，帶領長輩到南庄鄉田美村的「DREAM森林咖啡」，共度情人節，並用甜甜的糖霜餅乾畫下祝福，寫下「44025」數字諧音，對不畏疫情衝擊仍持續認助的天使們說聲「謝謝你愛我」。

獨居在三灣鄉的72歲黃奶奶，從小沒機會念書，寫字對於她來說是件難事，但對善士的關懷和幫助，一直感恩在心頭，希望藉由這次活動，在糖霜上畫下祝福，對守護天使們表達感謝，傳達愛的心意。很久沒有喝到咖啡黃奶奶，對店家提供了香氣四溢的美味咖及糖霜餅乾，以及華山基金會的陪伴感到窩心，臉龐上不自覺露出開心的笑容。

主動提供場所舉辦這次活動的DREAM森林咖啡店長表示，因深知偏鄉服務經費募集不易，希望能夠透過一己之力，幫助長輩，也期盼大家可以加入守護孤老行列，支持每日40元，每月1250元，讓愛心能持續不間斷。

華山基金會在台澎金馬設立近400個愛心天使站，服務約3萬名三失長輩，希望用愛串聯社會大眾的力量，從2023新年開始一同伸出雙手幫助他們，目前苗栗地區服務超過1000位弱勢長輩，邀您每月1，250元或一年15，000元「幫助一個站，守護100位孤老」共同關懷孤單身影。