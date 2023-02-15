為保障代理教師權益，新北市教育局宣布即起實施代理教師完整聘期。（陳慰慈攝）

為保障代理教師權益，新北市教育局今宣布即起實施代理教師完整聘期。111學年度代理教師聘期迄日從原本的7月1日延長至7月31日，以銜接112學年度完整聘期。如新北市全數代理教師皆為全年聘期，預估將增加4億元人事經費支出，為減輕地方負擔，呼籲中央提供補助，以避免地方因人事費增加而排擠其他教育預算。

教育局表示，新北市近年來持續為代理教師精進相關薪資福利。為爭取優秀師資留任，決定即日起實施全市各級學校代理教師完整聘期，以保障代理教師權益，並因應學校用人需求，未來也將配合中央修正的規定辦理。

教育局指出，新北市每年皆積極開設正式教師甄選缺額，歷年開缺數量均為全國第一，未來亦將持續滿足學校師資需求，保障學生學習品質。新北市是臺灣的縮影，「代理教師聘期、待遇及福利」涉及全國22縣市一致性規範，教育部亦於近期將邀集地方縣市政府討論修法事宜，新北市教育局持續建議中央統一訂定政策內容，亦呼籲財政劃分法能儘速修正，使各縣市經費更加充裕以因應需求。