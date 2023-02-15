The North Face推出Summit巔峰系列越野跑裝備，鞋子服飾細節都講究機能性。（The North Face提供）

運動穿搭除了講求耐用性，外型酷炫能成為場上焦點，同樣是鞋迷們關注要素。業者分析，近年因疫情掀起的運動風潮，讓機能性裝備買氣增長至少1成以上，尤其可穿梭各種場合的百搭款式更受喜愛。

adidas Basketball就推出Chapter 02，以新樣式經典山形LOGO繼續探索籃球時尚的可能，本系列產品採極簡主義美學，以寬大輪廓剪裁呈現，擁有如矽膠徽章、隱藏的側拉鍊口袋和羅紋袖口、下擺等精緻細節。延續第一章受歡迎款式，包含背心、T-shirt及薄長袖，以經典純棉材質帶來舒適體驗，並以黑色、米杏色、石灰色增添色彩新意；此外，本次以絲絨材質面料新意提升高級質感，而金屬灰系列的內襯部分則採用了新面料Heather打造；此次更帶來了版型新意，以半拉鍊式設計的新款式為籃球時尚帶來更多搭配選擇。

不只打籃球能耍潮，戶外登山也需有型時尚，The North Face推SUMMIT巔峰系列越野跑裝備，拉力越野鞋SUMMIT VECTIV PRO採用全掌3D碳纖維承托板，相較於之前系列擁有更強的穩定保護力，可保障跑者在崎嶇路面中的穩定性；鞋頭以10毫米弧度上翹，為跑者探索山嶽之時提供強勁推進力；加厚中底結合高回饋力泡棉材質，擁有超高緩震性，有效將地面衝擊力轉化為動力；AIR MESH排水鞋面擁有超高透氣性和耐磨度，無懼雨天或潮濕天氣。

另外，越野跑短袖T恤專為長距離比賽打造，採用FlashDry-Pro衣料，具有長效透氣和保溫特性，可保證跑者在高強度運動中的舒適，全身螢光亮眼色彩設計在戶外更具安全性。