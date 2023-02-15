立委陳超明（左）希望爭取經費協助縣府擴建苗栗動物生態保育教育中心。（李京昇攝）

苗栗縣政府2018年斥資9736萬元打造苗栗動物生態保育教育中心，除收容街犬貓，也為收容犬貓善終，地方都盼能夠再提升動保量能，立委陳超明15日邀集農委會等相關單位，前往生態保育中心會勘，他希望能增設戶外空間，藉此提升收容隻數，也擴大更寬敞的活動空間。

苗栗縣生態保育教育中心多年來陸續設置犬、貓、猛禽及獼猴收容舍，並中心內還設有犬、貓、猛禽及獼猴收容舍，共可收容300犬貓，其中犬舍共有4欄、每欄收容5隻，共可收容220隻，目前收留犬隻數為119隻。

為增加收容犬隻活動空間，立委陳超明爭取在生態中心犬舍旁約6515平方公尺土地，打造室外活動空間，藉以提升浪浪的活動空間，也規畫領養參觀動線，藉此提升領養率。

陳超明今天邀請農委會畜牧處長張經緯等人前往會勘，陳超明說，他一直以來很關心浪浪權益，前幾年得知生態保育教育中心要增建，他特別向中央爭取成功免除配合款1880萬元，讓工程順利完成啟用，成為苗栗縣動物援助、寵物領養的重要場域。

陳超明表示，毛小孩是現在每個家庭中的重要成員，苗栗縣動物防疫所有意再打造犬隻戶外活動中心，因此他希望今天透過會勘，向農委會爭取規畫及建設經費，未來若增加戶外活動空間，能讓收容的浪浪定期活動，同時讓想領養的大小朋友可以看到浪浪們不同的一面。

張經緯提到，苗栗縣生態保育教育中心基地規模完整，去年流浪犬貓收容量為全台第6名，農委會長年主張保障動物福利、提升動物權益，因此，他承諾先補助規畫費，再協助工程經費。

張經緯也建議，將犬隻戶外活動空間併入生態保育教育中心面積內，增加中心整體面積，讓各項功能更為健全，也有利未來爭取各項計畫經費。

陳超明表示，待縣政府完成規畫後，一定會立即爭取工程經費，讓苗栗縣生態保育教育中心成為中台灣重要的動保基地，同時，也歡迎有意領養犬貓的朋友能與生態保育教育中心聯繫，讓浪浪們有一個全新的家