文化局OT汾陽堂，成為竹縣第1個促參委外經營的歷史建築。（羅浚濱攝）

縣府辦理東興圳2期工程時，一併修復歷史建築「泉州厝汾陽堂」，文化局為活化使用，以促參條例辦理OT案，日前經過甄審，由道禾教育基金會取得經營權，汾陽堂也成為竹縣第1個促參委外經營的歷史建築。

縣府2004年辦理台科大都市計畫區段徵收時，汾陽堂是1950年代典型的農村合院建築的代表作之一，被劃為公園用地，2007年登錄為歷史建築。

汾陽堂2015年主建築完成修復，東興圳2期工程時一併將周邊建物修復完成，目前週邊大樓林立，使汾陽堂猶如城市中的綠洲。

文化局為讓文化資產永續經營，去年依據「促進民間參與公共建設法」相關規定，完成可行性評估和公聽會。

文化局長李安妤指出，該局推動汾陽堂促參OT案，希望透過民間投資，提供多元藝文體驗，讓文化資產走入市民生活，打造為竹北新的文化據點，公告招商並邀專家學者辦理廠商甄審作業，日前甄審結果由道禾教育基金會取得經營權。

道禾基金會以「文化教育體驗，藝文展演」為經營方向，要在汾陽堂再現新六藝文化和規畫新六藝課程，獲得評審青睞，雀屏中選。

李安妤說，道禾將以「禮、樂、射、御、書、數」六藝，規畫茶道、南音、弓道、戲曲、書道及工坊等六種藝術課程，舉辦音樂、戲劇、主題展覽、在地文創市集等多元展演形式，豐富園區內涵。

同時，以環境教育文史導覽計畫-文化體驗暨導覽解說，規畫預約式導覽活動，讓一般民眾和團體預約參與文化體驗活動，經由導覽人員的解說，了解汾陽堂歷史建築的形成，深入認識新六藝文化，進而培養專注、靜心及閒適的生活態度。

李安妤指出，道禾取得汾陽堂經營期6年，若評鑑優良通過得續約3年，固定權利金每年25萬元，變動權利金依經營績效按比例抽取，除地價稅房屋稅外，其它營運衍生經費均由道禾負擔，在議約完成後，道禾會進行裝修事宜，期年底或明年初正式營運。