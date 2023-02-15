作為車輛監理單位，高雄區監理所近年輔導高雄市、屏東縣、臺東縣及澎湖縣開辦幸福巴士成效不錯。有感於幸福巴士可以為偏鄉做更多，近來更發想將國際CEDAW公約及聯合國永續發展目標(SDGs)中的性平觀念，透過幸福巴士傳遞推廣，14日在滿州地區3所國小舉辦「性平幸福悅閱育識」宣傳活動，即透過性平主題繪本，愉「悅」地「閱」讀性平繪本來培「育」性別平等意「識」，以閱讀展開性別平等的視窗，首波繪本由高雄所集資1萬元採購43本性別平等主題繪本，希望透過從小札根打開性平觀念，共同發展一個尊重、多元、友善的社會。

高雄區監理所有感幸福巴士其實可以為偏鄉做更多(高雄區監理所提供)

高雄區監理所所長李瑞銘表示，有感於幸福巴士已讓交通不只是交通，對於偏鄉民眾而言，幸福巴士已融入生活之中，成為鄉內的一份子，本次性平幸福悅閱育識活動，透過閱讀故事可以激發他們的想像力，性別平等的實踐必須透過家庭、學校、社會同時來推展，為鼓勵學童確實有閱讀繪本，高雄區監理所並設計學習單，只要閱讀完一本書且填寫學習單上的問題，於還書時一併將學習單置於悅讀收集簿中，將可獲得小禮物一份，越讀越多本，回饋越多學習單，即可獲得越多小禮物。

高雄區監理所所長李瑞銘有感於幸福巴士已讓交通不只是交通，對於偏鄉民眾而言，幸福巴士已融入生活之中(高雄區監理所提供)

配合本次活動的滿州鄉公所楊忠雄秘書說，感謝高雄區監理所選擇滿州鄉公所配合辦理性平幸福悅閱育識計畫，在幸福巴士裡面添購有關性平的書籍，供村民及學生來閱讀，這是非常好的計畫，同時能夠提升我們偏鄉地區性平的刻板觀念，進而尊重我們多元性平、性別平權的知識觀念，非常有意義，滿州鄉公所將全力配合。

幸福巴士裡面添購有關性平的書籍，供村民及學生來閱讀，提升偏鄉地區性平的刻板觀念(高雄區監理所提供)

滿州鄉幸福巴士化身行動圖書館，運用幸福巴士推廣性平觀念，車上以「築夢飛翔」性平繪本為主題佈置，椅背上分別置放逐夢飛翔9個人物故事，每次搭乘不同位置，可以閱讀不同人物的故事，此外在車上的「幸福悅讀箱」中，除了築夢飛翔完整書籍，也有許多經典性平繪本，例如馬拉拉的上學路、馬拉拉的魔幻鉛筆等繪本，孩子可以利用等同學上車的空檔登記借閱，鼓勵孩子將繪本帶回家與家長共讀，上上下下一起打開性平觀念。

幸福巴士化身行動圖書館，孩子可以登記借閱，將繪本帶回家與家長共讀(高雄區監理所提供)

長樂國小2年級小朋友在幸福巴士上興奮的從「幸福悅讀箱」中選書，開心的討論要借閱哪一本帶回家，還有孩子迫不及待坐下來閱讀。長樂國小陳美鈴校長肯定的說，高雄區監理所響應國內非常重要的閱讀教育，他們把交通閱讀還有現在我們重視孩子要有一個性平概念這樣一個閱讀主題，跟我們幸福巴士做結合，希望我們的孩子能透過坐上幸福的巴士，讀上性平的閱讀本，讓他們的人生能過越來越幸福。

圖說:高雄區監理所有感幸福巴士其實可以為偏鄉做更多(高雄區監理所提供)

小朋友在幸福巴士上興奮的從「幸福悅讀箱」中選書(高雄區監理所提供)

圖說:高雄區監理所所長李瑞銘有感於幸福巴士已讓交通不只是交通，對於偏鄉民眾而言，幸福巴士已融入生活之中(高雄區監理所提供)

圖說:幸福巴士裡面添購有關性平的書籍，供村民及學生來閱讀，提升偏鄉地區性平的刻板觀念(高雄區監理所提供)

圖說:幸福巴士化身行動圖書館，孩子可以登記借閱，將繪本帶回家與家長共讀(高雄區監理所提供)

除了滿州鄉公所中巴，由一粒麥子基金會服務的2台小巴上亦置有性平繪本借閱，該活動將試辦至本學期結束，感謝屏東縣政府、滿州鄉公所、一粒麥子基金會共同支持該活動，以及長樂國小、永港國小及滿州國小的協助試辦，希望透過學校的力量，鼓勵孩子閱讀，在偏鄉撒下性平種子，深化性別平等意識，讓每個孩子從閱讀開始，將性別平等教育融入生活中，落實實質性別平等的真諦！

李瑞銘說，本學期於滿州鄉試辦結束後，將滾動檢討方式及成效，並且持續將性平幸福悅閱育識活動，再推廣至屏東、台東幸福巴士鄉鎮，也期待各界共襄盛舉，捐更多性平主題繪本給各鄉鎮幸福巴士，公私協力的力量，讓幸福巴士成為偏原鄉培育性平觀念的搖籃，接軌聯合國CEDAW人權公約及SDGs永續發展核心目標，共創一個尊重、多元、友善、平等的社會。