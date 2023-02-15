有關桌球選手進駐國訓中心集訓規劃及總教練爭議等問題，教育部體育署在經洽國訓中心瞭解提出說明，並且強調未進駐國訓中心成為國家培訓隊選手，即無國家培訓隊身分，就無法使用中心培訓隊經費。

體育署表示，針對國家桌球培訓隊總教練要求防護員為自己按摩一節，經中心初步洽防護員表示，未受到教練強迫要求，其工作係以選手需求為優先，服務之餘，才協助教練。惟因涉及觀感問題，國訓中心已口頭告誡教練注意，也將許總教練情節提供桌球協會衡酌評估。

針對培訓隊採集中訓練或營外分站訓練，考量本年度國際重點賽會組訓與參賽效益，以及入選112年度國手進駐國訓中心的意願，經與桌球協會協調國家培訓隊調訓原則如下：亞運代表隊及世大運代表隊，進駐國訓中心實施集訓。 112年度前12名排名國手除亞運代表隊及世大運代表隊外，尊重選手及球團意願；如無進駐國訓中心集訓者尊重其意願，但不影響其國手排名參與國際賽之資格。

國訓中心將充實國家培訓隊訓練環境，包括充實教練團：請各球團推薦教練進駐國訓中心，負責該球團選手訓練及管理事宜，藉以明確打造國家培訓隊個別訓練團隊的分工與職責。聘請外籍陪練員：請桌球協會及教練團積極聯繫及規劃外籍陪練員來臺協助訓練事宜，藉以充實國家培訓隊的訓練需求及強度，並提升國家培訓隊的訓練效益。目前桌球協會正在確認進訓選手之意願，國訓中心已請桌球協會召開選訓委員會充分討論，並彙整球團教練代表、選手進駐中心意願後，另案函報國訓中心提送訓輔小組會議審議，以利辦理後續調訓事宜。

針對桌協國家培訓隊教練出勤狀況爭議問題，未來國訓中心將加強督導教練及培訓隊訓練狀況。對於未進駐國訓中心培訓的國手能否使用公費參加公開賽部分，係因協會排名賽遴選出之國手，倘未進駐國訓中心成為國家培訓隊選手，即無國家培訓隊身分，爰無法使用中心培訓隊經費，惟倘經桌協推薦國訓中心競技強化委員會審查，若入選黃金計畫之選手，將依黃金計畫規定補助選手個人出國參賽經費辦理。

對於未來桌球國手是否進駐中心訓練、參賽及教練權責分工的問題，中心將輔導協會儘速召開選訓委員會邀請各球團參與溝通，以尋求各球團培訓的共識，並利中心後續協助支援事宜。此外，針對蘇珮綾及馮翊新兩位選手參加新加坡公開賽的爭議問題，查前開兩位選手今年初雖未列入國手排名前12名內，惟因渠等獲主辦單位正式指名邀請參賽，經協會選訓委員會邀請各球團共同討論通過。