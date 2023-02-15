前新竹市長林智堅昨(14日)晚為其論文問題道歉，並撤銷對台大的訴願，不過前國安局長、林智堅指導教授陳明通透過律師發聲明提及，余正煌所舉證的2016年01月05日論文進度，沒有一個字出自余自己的手筆，「是本人客製化臺大國發所論文寫作『公版』」。對此，媒體人張禹宣諷刺表示，「論文公版」成自爆彈，不僅救不了林智堅，反將陳明通173位政要學生拖下水，證明了沒有抄襲的林智堅，只有賣學位的陳明通。

陳明通在聲明中提到，余正煌所舉證的2016年01月05日論文進度，也是他能舉出的最初論文寫作版本中，沒有一個字出自他自己的手筆，而是陳明通為了協助其更改論文題目後，能在畢業期限的半年內完成論文口試所預置的內容，「是本人客製化臺大國發所論文寫作『公版』」。

對此，張禹宣今(15)日在臉書指出，陳明通最後的壓箱寶「論文公版」成自爆彈，非但救不了林智堅，反倒是把自己的173位政要學生給拖下水，只證明沒有抄襲的林智堅，只有賣學位的陳明通。張禹宣說陳明通所指導的論文曾傳出「九胞胎」，甚至是「20胞胎」，如今陳明通給了解答，原來就是出自「論文公版」。

張禹宣諷刺表示，原來真的不是抄襲，而是教授提供一模一樣的素材，給自己所有的學生「參考」，並直呼在台灣第一學府、高教的領域內開論文工廠大搞量產，堪稱前所未聞。

張禹宣認為，陳明通不惜毀掉台大的學術信譽和個人身為教授學者的尊嚴，甚至讓過去前屏東縣長潘孟安與立委高嘉瑜等力挺的學生難堪，也把自己的173個學生給拖下水。張禹宣說所謂論文公版，等同簡直形同證實包括潘孟安、高嘉瑜、陳美伶、邱垂正、邱志偉、郭國文、沈發惠等人，多數是「抄襲」或「買學位」？